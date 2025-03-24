Tom Cruise ve Ana de Armas aşk iddialarının odağında: Birlikte görüntülendiler

Aksiyon filmlerinin yıldızı Tom Cruise'un adı, bir süredir Küba asıllı İspanyol oyuncu Ana de Armas ile anılıyor. Aşk iddialarının odağındaki ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi.

'Top Gun', Görevimiz Tehlike' gibi ünlü serilerin 62 yaşındaki yıldızı Tom Cruise Cruise ile 'No Time To Die' ve 'Blonde' gibi yapımlarla tanınan 36 yaşındaki Armas, Londra'da helikopter pistinde görüntülendi.

Helikopter pilotu da olan Tom Cruise'un kullandığı helikopterden indikten sonra pist görevlileriyle selamlaşan ikili, neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.

Tom Cruise ile Ana de Armas, geçen ay Sevgililer Günü'nden bir gün önce bir araya gelmişti. ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, çiftin arasında romantik bir ilişki olmadığını, sadece arkadaşça görüştüklerini söylemişti.

Bir süredir ortada dolaşan aşk iddiaları hakkında Tom Cruise ve Anna de Armas cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. İddialar arasınada, ikilinin yeni bir proje üzerinde çalıştığı da bulunuyor.