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        Haberler Magazin Tom Cruise ve Christian Bale, İstanbul'da - Magazin haberleri

        Tom Cruise ve Christian Bale, İstanbul'da

        Tom Cruise ve Christian Bale, İstanbul'a geldi. Cruise; 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma' serisinin ikinci bölümünün çekimleri için mekân bakmaya, Bale ise İstanbul'a turistik amaçlı geldi

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:42
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        Hollywood yıldızları İstanbul'da
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        Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümünün çekimleri için yönetmen Christopher McQuarrie ile birlikte mekân bakmaya İstanbul'a geldi.

        Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı, Tom Cruise ve film ekibinin inceleme yapması için açıldı. Cruise ile McQuarrie, Tarihi Yarımada'daki hanları da gezdi.

        Tom Cruise'un yanı sıra başka bir Hollywood yıldızı olan; 'Makinist', 'Batman', 'The Fighter' filmleriyle tanınan Christian Bale de İstanbul'a geldi. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden ünlü oyuncu, Kapalıçarşı'nın çatısında poz verdi.

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        #Tom Cruise
        #Christian Bale
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