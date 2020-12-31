Oyun İtalya'nın güneyindeki çoğu şehirde eldeki kazancı yükselterek hayır yapmak ya da gelir elde etme amaçlı olarak çıkmıştır.

Avustralya ve Minnesota'da, "et tombalaları" gece kulüplerinde oynanır. Deniz mahsulü ya da et dolu tepsiler tombala ödülü olarak verilir.

Tombala; piknikler, karnavallar, fuarlar, otomobil gösterileri ve buna benzeyen etkinliklerde de oynanmaktadır. Çoğu insanın çeşitli ödüller için şansını denemesini sağlar. Ayrıca her yerde satılan veya evde yapılabilen bir oyun olma ayrıcalığından dolayı diğer pahalı şans oyunlara karşı tercih edilebilmektedir.

TOMBALA NASIL OYNANIR?

Genellikle bezden yapılan bir torbaya 1'den 90'a kadar sayıların yazılı olduğu taşlar ya da küçük ve eşit büyüklükteki kâğıt parçaları konur. Ayrıca bu rakamların rastgele yazılı olduğu 24 veya 30 dikdörtgen biçimli kart oynayanlara 1 veya daha fazla sayıda dağıtılır. Bu kartlardaki sayılar genellikle üç satırdan oluşur.

Oyunda bir kişi tombala torbasını alır ve sırayla sayı çekmeye başlar. Bu kişi de karta sahip olabilir ve numaraları kendi kartından takip eder. Torbadan çekilen her sayı yüksek sesle okunur ve eğer kartında bu numaraya sahip olan varsa numaranın üzeri küçük ve boş kâğıt parçasıyla kapatılır. Torbadan çıkan hiçbir sayı karttakiyle uyuşmayabilir, bu durumda oyuncu kazanamaz, ancak tombala bitinceye kadar oyuna devam eder. Bir kart üzerindeki bir satır tamamen kapatılırsa buna "birinci çinko" denir ve kişi isterse bunu yüksek sesle duyurur. İkinci sıra dolduğunda "ikinci çinko", kâğıdın tamamındaki numaralar kapatılırsa "tombala" diye bağırılır. Tombala diyen ilk kişinin kartı kontrol edilir ve varsa ödül verilir. Aynı anda tombala yapan kişiler ödülü paylaşır.

Oyunda temel noktalardan biri, tombala torbasının iyi sallanarak numaranın çekilmesidir; aksi halde sıralı sayılar üst üste gelebilir.