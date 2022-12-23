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Tom Cruise kariyerinin en tehlikeli sahnesini çekti

Filmlerdeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayan Tom Cruise, başrolünde yer aldığı yeni 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filminden kamera arkası görüntülerini paylaştı. Yüksek bir yamaçtan motosiklet ile atlayan Cruise, kariyerinin en tehlikeli sahnesini çektiğini söyledi 

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  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde 'Top Gun: Maverick' filminin gişedeki başarısı için uçaktan atlayarak izleyicilere teşekkür eden ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise, kariyerinin en tehlikeli sahnesini çekti.
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    Tom Cruise, izleyicilerle 2023'te buluşacak olan 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni  filmi için kamera önüne geçti.
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    Tom Cruise, serinin 5'inci filminden beri birlikte çalıştığı yönetmen Christopher McQuarrie ile oldukça tehlikeli bir aksiyon sahnesi planladı.
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    İkonik bir ajan 'Ethan Hunt'ı canlandıran Tom Cruise, o sahneye hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    Tom Cruise, sahnede düz bir platform üzerinde motosikletle hızlanıyor ve sonuna vardığında yüksek bir yamaçtan aşağı atlıyor. Oscar ödüllü oyuncu, atladıktan sonra da havada serbest dalışa geçiyor ve ardından paraşüt açarak yere güvenli bir şekilde iniyor. 
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    "AÇIK ARA EN TEHLİKELİ ŞEY"

    Sahneyi Norveç’in yamaçlarında çeken 60 yaşındaki oyuncu "Bu şu zamana kadar denediğimiz açık ara en tehlike şey" ifadelerini kullandı.
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    "DİJİTAL PLATFORMLARA ASLA FİLM ÇEKMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

    Öte yandan gösterime 27 Mayıs’ta giren ‘Top Gun: Maverick’, 7 aylık vizyon sürecinde 1.488.732.821 dolarlık hasılata ulaşmıştı. Her fırsatta filmlerin salonlarda izlenmesi gerektiğinin altını çizen Tom Cruise, filmin Cannes Film Festivali’ndeki galasında basın toplantısında dijital platformlara asla film çekmeyeceğini, çalışmalarını izleyicilere sinema perdesinden sunmaya devam edeceğini söylemişti.
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKMIŞTI

    İzleyiciler, Tom Cruise’un çağrısına ziyadesiyle kulak vermişti. Cruise, izleyicilerin ‘Top Gun: Maverick’i sinema salonlarında izlemesine kendi üslubuyla teşekkür etmişti. Oyuncu, 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filminin çekimleri için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir helikopterle bulutların üzerine çıkarak kendini boşluğa bırakmıştı.
  • Tom Cruise'dan çok tehlikeli sahne! Görüntüler yayınlandı... - Magazin haberleri

    Havadayken izleyicilere “Sinemaya gittiğiniz için, 'Top Gun: Maverick'i salonlarda izlediğiniz için teşekkür ederim” diyen Tom Cruise, daha sonra paraşütünü açarak sorunsuz bir şekilde yere inmişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Instagram

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