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        Haberler Bilgi Yaşam Tonga telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tonga'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Tonga telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tonga'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Tonga, Pasifik Okyanusu'nun ortasında, doğal güzellikleri ve özgün kültürüyle dikkat çeken bir ada ülkesidir. Birçok kişinin ilgiyle araştırdığı egzotik yerlerden biri olmuştur. Resmî adıyla Tonga Krallığı, monarşi sistemine sahip oluşuyla ve Polinezya kültürünün canlı yaşandığı ülkelerden biridir. Bu yazıda Tonga telefon kodu, para birimi, plaka sistemi ve internet alan adı uzantısı gibi teknik bilgiler merak konusudur. Bu yazıda bunların yanıtlarını bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:33
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        Tonga telefon kodu
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        TONGA TELEFON KODU

        Tonga telefon kodu uluslararası sistemde +676 olarak dikkat çeker. Yurt dışından Tonga’da bir hattı aramak isteyen kişilerin, numaranın başına +676 kodunu eklemesi gerekmektedir. Ülke içi telefon numaraları sabit hatlar ve mobil hatlar olarak ayrılır ve genellikle 5 ila 7 hanelidir. Telekomünikasyon hizmetleri, hem devlet destekli hem de özel servis sağlayıcılar aracılığıyla sunulmaktadır. Mobil cihazlar ülkede yaygın bir iletişim aracıdır ve internet erişimi özellikle şehir merkezlerinde oldukça aktiftir.

        TONGA PARA BİRİMİ

        Tonga para birimi Tonga Paʻanga (TOP)’dır. Paʻanga, ülke ekonomisinde yaygın şekilde günlük ticaretin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra bazı özellikler;

        • Bu para biriminin alt birimi Seniti’dir.
        • 1 Paʻanga, 100 senitiye eşittir.
        • Ülkede en sık kullanılan kâğıt paralar 2, 5, 10, 20 ve 50 Paʻanga’dır.
        • Madeni paralar ise 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 seniti değerinde sunulur.
        • Tonga’da döviz işlemleri çoğunluklu olarak bankalar ve yetkili döviz büroları aracılığıyla gerçekleştirilir.
        • ABD Doları ve Yeni Zelanda Doları bazı turistik bölgelerde kabul edilse de resmi işlem dili farklıdır.

        TONGA PLAKA KODU

        Tonga plaka kodu son derece işlevsel ancak basittir. Plakalarda çoğunlukla siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlar mevcuttur. Ülkedeki plaka sistemi, genel olarak detaylı bölgelere ayrılmaz. Tonga’da araçlar doğrudan Tonga Krallığı tarafından kayıt altına alınmıştır. Plaka numaraları yaygın olarak iki harf ve ardından gelen birkaç rakamdan meydana gelir. Örneğin “C 1234” gibi formatlara sık rastlanır. Bazı durumlarda harf kodları araç türünü veya sahibinin statüsünü gösterebilir. Tonga’ya seyahat etmeyi düşünüyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz.

        TONGA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Peki Tonga hangi alan adı uzantısı? Bu ülkedeki resmi internet alan adı uzantısı “.to” şeklindedir. Söz konusu uzantı, yalnızca Tonga merkezli kurumlar ve bireyler için uygun görülmemiştir. Aynı zamanda bu uzantı, dünya genelinde pazarlama açısından da oldukça popülerdir. Örneğin, “go.to” veya “listen.to” gibi yaratıcı domain adlarında bu alan adı uzantısı akla gelir. Tonga Hükümeti, bu uzantının uluslararası pazarlamasını da yapmaya başlamıştır.

        TONGA HAKKINDA BİLGİLER

        • Ülkenin başkenti Nukuʻalofa şehridir.
        • 170’i aşkın ada vardır.
        • Ülkede toplam nüfusun neredeyse 105.000 kişi olduğu düşünülür.
        • Resmi dil İngilizce ve Tonga dilidir.
        • Ülke genelinde elektrik prizleri genellikle I tipidir.
        • İlgili ülke, dünyanın mutlak monarşiyle yönetilen az sayıdaki ülkeleri arasındadır.
        • Ülke ekonomisi, önemli ölçüde tarım ve balıkçılık faaliyetlerine dayalıdır.
        • Tropikal deniz iklimi hâkimdir.
        • Eğitim seviyesi gelişmekte olan ülkeler arasındadır.
        • Tahta oymacılığı, kraliyet törenleri ve geleneksel danslar yaygındır.
        • Yıl boyunca sıcaklık son derece yüksek seyreder.
        • Ülkede 240V/50Hz elektrik sistemi kullanılır.
        • Ülkede resmî tatil günleri arasında Bağımsızlık Günü (4 Haziran)önemli kabul edilmiştir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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