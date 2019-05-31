Tonlarca radyasyonlu çay ne oldu?

Çernobil faciasında 33 yıl geride kaldı… Son dönemde aynı adla yayınlanan bir TV dizisiyle birlikte yeniden gündeme gelen “Çernobil” felaketi sonrasında Türkiye’de toprağa gömülen tonlarca çayın izini sürdük. Ankara, İstanbul ve Rize’de “güvenli alanlarda” beton bloklar içinde toprağa gömülen tonlarca çayda, radyasyon etkisi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu çaylar, 30 yıl daha toprak altında kalacak ve tümüyle radyasyon yönünden etkisiz hale gelecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında bulunan Çernobil Nükleer Santrali 26 Nisan 1986'da patladı. Patlama, dünyayı ayağa kaldırdı. Çernobil nükleer faciası, adeta dünyanın orta yerinde patlayan, dalga dalga radyasyon ve kanser korkusu yaratan atom bombası etkisi yarattı. Çernobil'in etkisine maruz kalan ülkelerden biri de Türkiye oldu.

TONLARCA ÇAYLAR TOPLANDI

Çernobil sonrasında hava hareketleri ve yağmurla gelen radyasyon, Karadeniz’de etkili oldu. Bölgede yetişen çaylar, yağmurla birlikte belli oranda radyasyona maruz kaldı. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Karadeniz'de yetişen çayların radyasyondan etkilenmediğini öne sürerek, TV kameraları önünde çay içti. Ancak, devlet daha sonra harekete geçti. Tonlarca çay, toplandı.

ÇERNOBİL DİZİSİ

Son dönemin en popüler TV dizilerinden biri Çernobil… Nükleer sektör başta olmak üzere enerji çevreleri bu diziyi izliyor. HABERTÜRK, bu TV dizisiyle birlikte yeniden gündeme gelen “Çernobil” felaketi sonrasında Türkiye’de toprağa gömülen tonlarca çayın son durumunu araştırdı. Bu çaylara ne oldu ve nerede tutuluyor? Kaç yıl daha saklanacaklar?

İşte yanıtlar…

Facia sonrasında toplanan tonlarca çay; Ankara, İstanbul ve Rize’de “güvenli alanlarda” beton bloklar içinde toprağa gömüldü. Bu bölgelere, insan ya da hayvan canlıların erişimi ve çevreye zarar vermeleri söz konusu değil. Çaylar, tamamen yalıtılmış bir ortamda tutuluyor.

30 yılın ardından tonlarca çayda, radyasyon etkisi büyük ölçüde ortadan kalktı. Uzmanlar, bu çayların doğrudan radyasyona maruz kalmadığına işaret ederek, “Yağmurun getirdiği etki söz konusuydu” dedi.

Peki, ne kadar daha saklanacaklar? Bu çaylar, 30 yıl daha toprak altında kalacak ve tümüyle radyasyon yönünden etkisiz hale gelecek.