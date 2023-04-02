Will Smith'e yalancılık suçlaması

"BENİ DE HİÇ ARAMADI"

"Ben bir haydut değilim. Bayrak sallayan adam ben değilim. O benim ağabeyim, dostum. Babam bana, 'Eğer kardeşin bir savaşın içindeyse sen de içindesindir' demişti" ifadesini kullandı.

Will Smith'in kendisini de hiç aramadığını söyleyen Tony Rock, "Bana hiçbir borcu yok, sadece aramızın daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Telefon numaram hiç değişmedi. Bu nedenle bir gün 'Selam dostum, sadece sen ve ben konuşalım' gibi bir telefon alacağımı düşündüm. Olmadı, olmayacak da sanırım" dedi.