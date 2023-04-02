Will Smith'e yalancılık suçlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Will Smith'e yalancılık suçlaması

Tony Rock, geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'nde Will Smith'in ağabeyi Chris Rock'a tokat attıktan sonra ünlü komedyeni aradığını söylemesini yalanladı. Tony Rock, "Bu doğru değil. Will Smith, ağabeyimi hiç aramadı" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı 94'üncü Akademi Ödülleri gecesinde Will Smith ile Chris Rock arasında yaşananlar töreni gölgede bırakmıştı.

    Törenin sunuculuğunu üstlenen Chris Rock'ın, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığıyla yaptığı espri ünlü oyuncuyu sinirlendirmişti. Bunun üzerine de Smith, sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    WILL SMITH'İ YALANLADI

    Will Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam daha da gerilmişti. Tokadın ardından Smith, daha sonra Chris Rock’tan ve komedyenin ailesinden özür dilemişti.

    Will Smith, ayrıca daha sonra Chris Rock'tan özür dilemek için aradığını ancak ünlü komedyenin henüz yaşananları konuşmaya hazır olmadığı yanıtını verdiğini aktarmıştı. Chris Rock'un kendisi gibi komedyen olan kardeşi Tony Rock, ise Will Smith'i yalanladı. 
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    Tony Rock, olayın hep Will Smith tarafından anlatıldığını, kendileri tarafından durumun bambaşka olduğunu dile getirdi. Rock, yankısı hala süren bir yıl önceki olayla ilgili konuşurken, Will Smith'in olay sonrasında özür dilemek için Chris Rock'a ulaşma konusunda yalan söylediğini ima etti. Kardeş Rock, tokada tepkisinin ne olduğunu paylaştı.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    "BU DOĞRU DEĞİL"

    Will Smith'in Chris Rock'a ulaşarak özür dilemesiyle ilgili soru geldiğinde, Tony Rock, "Sanırım iki gün sonra 'Chris'e ulaştım ve o benimle konuşmak istemedi' dedi. Ama bu doğru değil" ifadelerini kullanarak, tepki gösterdi. Tony Rock, tokat olayından sonra "hemen" kardeşinin savunmasına geçmek istediğini de sözlerine ekledi.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    "BENİ DE HİÇ ARAMADI"

    "Ben bir haydut değilim. Bayrak sallayan adam ben değilim. O benim ağabeyim, dostum. Babam bana, 'Eğer kardeşin bir savaşın içindeyse sen de içindesindir' demişti" ifadesini kullandı.

    Will Smith'in kendisini de hiç aramadığını söyleyen Tony Rock, "Bana hiçbir borcu yok, sadece aramızın daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Telefon numaram hiç değişmedi. Bu nedenle bir gün 'Selam dostum, sadece sen ve ben konuşalım' gibi bir telefon alacağımı düşündüm. Olmadı, olmayacak da sanırım" dedi.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    "AİLEM BEYAZLARIN ÖNÜNDE KAVGA ETMEMEM GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ"

    Chris Rock, Oscar töreninde Will Smith'e neden karşılık vermediğini ise  gösterisinde açıkladı. Rock, "Çünkü bir ailem var, nedeni bu. Çünkü ben büyüdüm. Ve ailem bana ne öğretti biliyor musun? Beyazların önünde kavga etmemem gerektiğini" ifadelerini kullandı.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    "EVET, O TOKAT ACITTI"

    Öte yandan Chris Rock daha önce de, "İnsanların bilmek istediği şey; acıttığı mı? Evet, acıttı" ifadelerini kullanmıştı. Rock, ayrıca Will Smith’in rol aldığı 2001 yapımı Ali ve 1991 yapımı 'New Jack City'deki rollerine de atıfta bulunarak, "Muhammed Ali’yi oynadı! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebrayım, o ise lanet olası bir köpek balığı" demişti.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    "MASKESİNİ ÇIKARDI"

    Chris Rock, "Bana saçma bir şaka yüzünden vurdu, bu şimdiye kadar yaptığım en kibar şakaydı üstelik. Will, 30 yıl boyunca mükemmel bir insan izlenimi verdi ama sonra maskesini çıkardı ve bize geri kalanımız kadar çirkin olduğunu gösterdi. Sonuç ne olursa olsun... Umarım maskesini tekrar takmaz ve gerçek yüzünün nefes almasına izin verir" açıklamasında da bulunmuştu.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında Rock'un sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı. Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı. Bunun üzerine Smith, sahneye doğru yürümüş ve Rock'a tokat atmıştı.

    Daha sonra Will Smith'in 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandığı açıklanmıştı. Smith, ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşları içinde olaydan dolayı özür dilemişti.
  • Tony Rock'tan Will Smith'e yalancılık suçlaması: Ağabeyimi hiç aramadı - Magazin haberleri

    10 YIL OSCAR'DAN MEN EDİLDİ

    Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya gelmiş, Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

    Will Smith, bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde yer almamıştı.

    Fotoğraflar: Mega, AP, Splash News, Avalon.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.