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Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut köyünde bulunan Şehit Recep Bozdağ İlkokulu'nda eğitim öğretim gören öğrenciler, yürekleri ısıtan bir çalışmaya imza attı.

Minik öğrenciler, Okul Müdürü Mustafa Ekici ve öğretmenlerin projesiyle harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kampanyası’ çerçevesinde kolları sıvayan öğrenciler işe ilk olarak köydeki atıkları toplamakla başladı.

TÜRKİYE BİR İLKİ BAŞARDILAR

Köyde bulunan evleri, bahçeleri ve sokakları gezen öğrenciler çöp konteynerlerine kadar tarama yaparak tüm atıkları bir bir topladı.

Topladıkları atık malzemeleri okula taşıyan minik öğrenciler bu kez atölyedeki çalışma için kolları sıvadı. Aralarında iş bölümü yaparak atölyede hummalı bir çalışma başlatan ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımı ile okullarına Türkiye’de ilk olan geri dönüşümden yapılan orijinal kütüphaneyi oluşturdular.