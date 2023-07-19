Toplama kampında zalimliğiyle bilinen kadın gardiyan Jenny Wanda Barkmann
Jenny Wanda Barkmann, 1946'da işlediği suçlardan dolayı asılmadan önce Stutthof toplama kampında gardiyan olarak görev aldı. Burada geçirdiği süre boyunca hem güzelliği hem de gaddarlığı ile biliniyordu.
Jenny-Wanda Barkmann, 30 Mayıs 1922'de Almanya'nın Hamburg kentinde doğdu. Kendisi bir genç kız olduğunda Hitler dönemi başlamıştı. Nazilere katılmadan önce manken olmak istiyordu ancak 2. Dünya Savaşı uzadıkça fikri değişti. 1944 yılında henüz 21 yaşında olan Jenny, Polonya'daki bir toplama kampında gardiyan olarak görev yapmaya başladı.
Nazi toplama kamplarındaki toplam 55.000 gardiyan arasında böyle bir pozisyonu üstlenen 3.700 kadından biriydi ve kısa sürede Stutthof kampının en acımasız gardiyanlarından biri olarak adını duyurdu.
Jenny, kimi zaman mahkumları ölümüne dövüyordu ayrıca işe yaramayacağına karar verdiği kadın ve çocukları sıklıkla gaz odasına gönderiyordu. Kampta Jenny'e, "Güzel hayalet" deniyordu.
Fotoğraf :Auschwitz-Birkenau toplama kampı
Jenny, ciddi bir itbar kazandığında 2. Dünya Savaşı'nın sonuydu ve Nisan 1945'te Adolf Hitler, Berlin'de intihar ederek öldü. Bir ay sonra Almanya teslim oldu. Jenny, toplama kampından kaçarak saklanmaya başladı.
Dönemin en çok aranan Nazi suçlulularından biri olan Jenny, dört ay saklandı ancak bir tren istasyonunda yakalandı. Barkmann, sorgusu sırasında Yahudi mahkumlara her zaman iyi davrandığını ve hatta bazılarını ölümden kurtardığını iddia etti.
Toplama kampından sağ kurtulan onlarca kişi, mahkemde Jenny'ye karşı tanıklık etti. Hatta, avukat bile müvekkilinin suçlu olduğunu kabul etti ve ilginç bir savunma yaptı; tüm bunları akıl sağlığı yerinde olmadığı için yapmıştı çünkü kampta yaptığı zulmü, aklı başında olan biri yapamazdı.
Fotoğraf: Auschwitz-Birkenau toplama kampı
Ancak mahkemenin sonuna doğru, Jenny'nin çaresiz savunmasının yerine; küçümseyici kahkalar aldı; Asla gözyaşı dökmedi veya pişmanlık göstermedi. Mahkeme onun ve Nazi suçlulara ölüm cezası verdikten sonra Jenny şöyle dedi: Hayat gerçekten bir zevk ve kural olarak, zevkler uzun sürmez.
Fotoğraf: Auschwitz-Birkenau toplama kampı, krematoryum
Jenny ve diğer 10 savaş suçlusu, 4 Temmuz 1946 yılında asılarak idam edildi. İdamı seyretmek için 200 bin kişi alanda toplandı. "Güzel Hayalet" öldüğünde 24 yaşındaydı.
Fotoğraf: Dachau toplama kampı
Vücudu rüzgârda sallanırken, çok sayıda insan vücuduna akın ederek hatıra olarak saklamak üzere bir parça kumaş ya da bir düğme koparmaya çalıştı. Sonunda cesedi, tıp öğrencilerine görsel bir yardım olarak kullanılmak üzere diğer suçluların cesetleriyle birlikte Gdansk'taki Anatomik Tiyatro'ya gönderildi. Daha sonra ceset, biyolojik atık olarak bertaraf edildi.
Fotoğraf: Auschwitz-Birkenau toplama kampı
Kaynak: All Thats Interesting