Toplama kampında zalimliğiyle bilinen kadın gardiyan Jenny Wanda Barkmann

Jenny-Wanda Barkmann, 30 Mayıs 1922'de Almanya'nın Hamburg kentinde doğdu. Kendisi bir genç kız olduğunda Hitler dönemi başlamıştı. Nazilere katılmadan önce manken olmak istiyordu ancak 2. Dünya Savaşı uzadıkça fikri değişti. 1944 yılında henüz 21 yaşında olan Jenny, Polonya'daki bir toplama kampında gardiyan olarak görev yapmaya başladı.

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Nazi toplama kamplarındaki toplam 55.000 gardiyan arasında böyle bir pozisyonu üstlenen 3.700 kadından biriydi ve kısa sürede Stutthof kampının en acımasız gardiyanlarından biri olarak adını duyurdu.

Jenny, kimi zaman mahkumları ölümüne dövüyordu ayrıca işe yaramayacağına karar verdiği kadın ve çocukları sıklıkla gaz odasına gönderiyordu. Kampta Jenny'e, "Güzel hayalet" deniyordu.

Fotoğraf :Auschwitz-Birkenau toplama kampı