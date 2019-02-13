Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 768 bin 714 ton oldu.

Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 140 bin 734 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 58 bin 43 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 793 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 120,7 arttı.

Yoğurt üretimi 89 bin 377 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. Ayran üretimi ise 53 bin 631 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalış gösterdi.



Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı.



