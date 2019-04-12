Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı. Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 128 bin 986 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 757 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 743 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azaldı.



Yoğurt üretimi 89 bin 116 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Ayran üretimi ise 53 bin 527 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalış gösterdi.



Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.





Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı.