Avrupa'nın en küçük fakat en zengin ülkelerinden biri olan Lüksemburg, dünyada tüm toplu taşıma sistemini tamamen ücretsiz hale getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.
Xavier Bettel'in başbakanlık yaptığı koalisyon hükümeti ülkede gelecek yazdan itibaren tren, trmvay ve otobüsler ücretsiz olacak.
Minik ülkenin başkenti olan Lüksemburg şehri dünyada trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu yerlerden ve parlamentodaki sol siyasetin temsilcileri olan Sosyalist İşçi Partisi ve Yeşiller seçim kampanyasında çevreyi ön plana alan söylemleri ön plana çıkarmıştı.
BİNLERCE KİŞİ HER GÜN SINIRI GEÇİYOR
110 bin kişinin yaşadığı şehirde, ek olarak 400 bin kişi de ev ve iş arasında gidip geliyor. Ülkede 200 bini Fransa, Belçika ve Almanya'da yaşayan ve sınırı geçerek Lüksemburg'a çalışmaya gelen bir nüfüs da bulunuyor. Toplam nüfus böylelikle 600 bini aşıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, bir başkent sakini yılda ortalama 33 saatini trafikte harcıyor. Trafiği çözmek için toplu taşımaya ağırlık verilen ülkede geçen yaz her çocuk ve 20 yaş altı nüfus için ücretsiz ülaşım imkanı getirilmişti. Orta öğretim öğrencileri de ev ve okul arasındaki bedava ring araçlarından faydalanabiliyorlar.
Lüksemburg'da banliyölerden ev ve iş arasında gidip gelenler de 2 saate kadar olan seyahatleri için 2 euro karşılığında hizmet alabiliyor. Sadece 2600 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan bir ülke için bu süre aşağı yukarı her sakini kapsar nitelikte.
Toplu taşımanın ücretsiz hale gelmesinin ardından 2020 yılında tüm bilet uygulamaları da iptal edilecek sadece trenlerdeki 1. ve 2. sınıf kompartımanlardaki biletler için çözüm aranıyor.
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