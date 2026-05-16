Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı

Antalya'da her ikisi de 80 yaşındaki Müge-Süleyman Sayın çifti, 8 yıl önce sahiplendikleri 'Foça' isimli kedileriyle kurdukları bağ sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de aktif yaşam sürmeye başladıklarını söyledi. Sayın çifti; papyon takıp pazara, yürüyüşe ve parka birlikte gittikleri Foça için "Onsuz bir hayatı düşünemiyoruz" dedi. (DHA) Daha Az Göster