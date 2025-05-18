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        Toprak Razgatlıoğlu, zirveyi saliseyle kaçırdı!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da son yarışta saliselik farkla 2. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:27
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        Toprak Razgatlıoğlu, zirveyi saliseyle kaçırdı!
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        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında son yarışta saliselik farkla rakibine geçilerek 2. oldu.

        WSBK'da sezonun beşinci etabı, Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde ikinci ana yarış mücadelesiyle tamamlandı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu,, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 22 turluk yarışa ilk cepten başladı. Yarışın ilk 9 turu Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın liderliğinde geçilirken milli motosikletçi, Bulega'yı yakın takip etti.

        Toprak, büyük çekişmenin yaşandığı yarışta bitime 11 tur kala Bulega'yı geçmeyi başardı ancak sonraki turda tekrar Bulega, yarışın liderliğini ele geçirdi. Milli sporcu bitime 9 tur kala Bulega'yı yeniden geçerek yarış liderliğini tekrar aldı.

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        Yarışın son turuna ve son düzlüğe birinci sırada giren Toprak, bitiş çizgisi önünde 0.027'lik farkla (saniyenin 1000'de 27'si) Bulega'ya geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

        Çekya'da hafta sonu yapılan 3 yarıştan 2'sini kazanan Toprak, son yarışta podyumun ikinci basamağına çıktı.

        Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İlk turlarda Bulega'yı takip ettim, sonra geçtim ve ritmimi yakaladım özellikle son turlarda ve son virajda motosikletim kaymaya başladı. Tüm yarışlarda 100'de yüzümden fazlasını ortaya koydum, son virajda motosikletim kaymaya başladı. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yarışı, Ducati takımından Nicolo Bulega birinci, Barni Spark Racing takımından başka bir Ducati sürücüsü İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada tamamladı.

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında 13. sıraya kadar ilerlediği yarışı 17. bitirdi.

        Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 252 puanla Nicolo Bulega birinci, 221 puanla Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Danilo Petrucci 146 puanla üçüncü, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise 9 puanla 20. sırada yer aldı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, İtalya'nın Pirelli Emilia-Romagna Pisti'nde 13-15 Haziran'da koşulacak.

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