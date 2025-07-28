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        Haberler Magazin Toprak Sergen: İstanbul'da artık yeni bir dönem var - Magazin haberleri

        Toprak Sergen: İstanbul'da artık yeni bir dönem var

        Toprak Sergen, "İstanbul, kelimenin tam anlamıyla kabuk değiştirdi. Zengin de burada, fakir de burada" diyerek Bebek Sahili'nde denize girenleri ve kenarda sandalyeleri ile serinlemeye çalışanları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 09:34 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:34
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        "Zengin de burada fakir de burada"
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        Havaların ısınmasıyla birlikte Bebek Sahili'nde vatandaşlar serinlemek için kimisi denize girdi, kimisi ise kenarda sandalyelerine oturup serinlemeye çalıştı.

        O sırada Bebek Sahili'nde yürüyüşe çıkan oyuncu Toprak Sergen de o anları, sosyal medya hesabından yayımladı.

        "ARTIK YENİ BİR DÖNEM VAR"

        Toprak Sergen; "İstanbul, kelimenin tam anlamıyla kabuk değiştirdi. Şezlong yok, loca yok, beach yok. Hayvan gibi bakkal müzikleri yok, ülkeye beş kuruş bırakmayan turistler yok, onları kandıran esnaf yok şu bu derken... Zengini, fakiri herkes burada ve artık yeni bir dönem var" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #Toprak Sergen
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