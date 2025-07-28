Toprak Sergen: İstanbul'da artık yeni bir dönem var

Havaların ısınmasıyla birlikte Bebek Sahili'nde vatandaşlar serinlemek için kimisi denize girdi, kimisi ise kenarda sandalyelerine oturup serinlemeye çalıştı.

O sırada Bebek Sahili'nde yürüyüşe çıkan oyuncu Toprak Sergen de o anları, sosyal medya hesabından yayımladı.

"ARTIK YENİ BİR DÖNEM VAR"

Toprak Sergen; "İstanbul, kelimenin tam anlamıyla kabuk değiştirdi. Şezlong yok, loca yok, beach yok. Hayvan gibi bakkal müzikleri yok, ülkeye beş kuruş bırakmayan turistler yok, onları kandıran esnaf yok şu bu derken... Zengini, fakiri herkes burada ve artık yeni bir dönem var" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, AA