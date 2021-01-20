Toptan muz tacirlerine rekabet soruşturması

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Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içerisinde muz toptan ticareti ile iştigal eden teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 17.12.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

1. Bozyazı Komisyoncular Derneği

2. Ahmet Gilik Gilikler Yaş Meyve ve Sebze Ticareti

3. Ahmet Koçluk Kuzu Komisyon Evi

4. Aydul Tarım Ürn. İnş. Gıda Nak. Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5. Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6. Deniz Turizm Ve Otelcilik Anonim Şirketi

7. Doğan Tarım Ürünleri Nakliyat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

8. Fehmi Çiçek Komisyon Evi

9. Halil Ulutaş-Akışlar Yaş Sebze Meyve Ticareti

10. Karaoğlu Hırdavat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

11. Osman Özdeniz Özdeniz Tarım Ürünleri

12. Osman Yılmaztürk-Yılmaztürkler Sarartma

13. Sedat Güğül-Güğül Komisyon Evi

14. Seracettin Akı Bizim Yaş Meyve ve Sebze Ticareti

15. Süleyman Özdeniz Özdenizler Komisyon

16. Süleyman Tok Sebze Ve Meyve Ticareti

17. Şahin Yağlı Tohumlar Tarım ve Zirai Ürünler Paz. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

18. Tamer Doğan Doğan Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve Ticareti

hakkında soruşturma açılmasına, 20-54/755-M sayı ile karar verdi." denildi