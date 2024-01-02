Torba yasa son dakika gelişmeleri: Yeni Torba yasa çıktı mı? 86 maddelik 2. yeni torba yasada neler, hangi maddeler var?

Torba yasa son dakika gelişmeleri: Yeni Torba yasa çıktı mı? 86 maddelik 2. yeni torba yasada neler, hangi maddeler var?

Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini koruyor. Torba yasada 3600 ek gösterge, bağ-kur prim eşitleme, kademeli ve erken emeklilik ile taşerona kadro düzenlemelerinin bulunması bekleniyor. 2024 Yeni torba yasa hakkında merak edilenleri derledik. İşte "2. Yeni torba yasada neler var ve hangi maddeleri kapsıyor?" sorularının yanıtları...

İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Henüz çalışmalar tamamlanmadığından torba yasa çıkış tarihi bilinmiyor.

3 Şurada Paylaş!









2. TORBA YASADA NELER VAR?

Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler, ev hanımlarının ve taşeron işçilerin gözü TBMM'de görüşülmesi beklenen ikinci torba yasada. Kritik birçok başlığı barındıracağı öngörülen torba yasa teklifinin yeni yıldan önce Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Torba yasada ise emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına yapılacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, “Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır” diye konuştu.