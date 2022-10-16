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Torba yasada neler var? Sicil affı, KYK faizleri, Basın Kanunu, EYT düzenlemesi...

Birçok kanun teklifinin yer aldığı 52 maddeden oluşan yeni torba yasa vatandaşın gündeminde yer alıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayan torba yasa hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2022 - 2023 TBMM torba yasada yer alan konular...

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  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    Sicil affı, KYK borçları, Basın Kanunu, pandemi yasakları, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplaması, EYT düzenlemesi gibi birçok önemli konunun yer aldığı yeni torba yasada milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İşte 2022 Torba yasa maddeleri ile torba yasa teklifi hakkında güncel gelişmeler...
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    TORBA YASADA NELER VAR?

    Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasa teklifine dair açıklamalarda bulundu. Peki, torba yasada neler var? İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    2 BİN TL’DEN KÜÇÜK ALACAKLAR

    Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek." dedi.
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    COVİD CEZALARI

    Pandemi döneminde Covid-19 önlemleri kapsamında maske takmama basta olmak üzere kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi. Ancak verilen cezayı ödeyen kişilere de iade edilmeyecek.

    Mustafa Elitaş, yeni düzenlemeyle, 65 yaşını dolduran yoksul yaşlılar ile engellilere bağlanan yaşlı ve engelli aylıklarına yönelik ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi nedenlerle durumunda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde yapılan yersiz ödemelerden kaynaklı alacak ve bunların ferilerinin terkin edileceğini belirtti.
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    SİCİL AFFI

    Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler 1 Temmuz 2023’e kadar borçlarını öder veya yapılandırırsa ‘olumsuz kayıtları’ dikkate alınmayacak. Bu işlemi yapacak banka, finans kuruluşlarına cezai veya hukuki sorumluluk doğmayacak. Bu düzenleme ‘sicil affı’ anlamına geliyor.
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    KYK FAİZLERİ

    1 milyon 292 bin kişinin öğrenim kredisi, 26 bin kişinin de katkı kredisinde uygulanan faizler silinecek. Kredi borçlarında enflasyon farkları kaldırılacak ve sadece alınan kredi geri ödenecek. Kredi borçlarının faiziyle birlikte 27.6 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. 
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    BASIN KANUNU

    Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    ÇALIŞANLARA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

    Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    İHRACATÇILARA "ÇİFTE PASAPORT"

    Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, “Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz.” dedi.

    Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

    İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, “Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

    AKP iktidarı döneminde ihracata yönelik önemli bir süreç başlatıldığını dile getiren Elitaş, 20 yıl önce yılda 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'nin, 2022 sonunda 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    ÇATILARDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE TEŞVİK

    Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
  • Torba yasada neler var, maddeleri neler? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Torba yasa teklifi son durum...

    KUR KORUMALI MEVDUAT

    Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, “Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar.” diye konuştu.

    EYT YASASI DÜZENLEMESİ

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, “Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek.” değerlendirmesini yaptı.

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