DHA

Gaziantep ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan´ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Borven´e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gol attı.