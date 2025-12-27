Torino - Cagliari: 1-2 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cagliari deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi Torino 27. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle öne geçerken, Cagliari 45. dakikada Matteo Prati ile skoru 1-1'e getirdi.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golü ise Semih Kılıçsoy kaydetti. Milli futbolcu, 66. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

20 yaşındaki forvet, ilk 11'de başladığı mücadelede 72 dakika sahada kaldı.

SEMİH KILIÇSOY GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Geçtiğimiz hafta Cagliari'ni Pisa ile 2-2 berabere kaldığı maçta da gol sevinci yaşayan Semih Kılıçsoy üst üste ikinci kez fileleri havalandırdı.

Cagliari bu galiyetle puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı. Torino ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.