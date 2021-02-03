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Toronto Raptors, Fred VanVleet'in 54 sayısının yardımıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Fred VanVleet'in skorer oyunun yardımıyla deplasmanda Orlando Magic'i 123-108 mağlup etti

Toronto Raptors, Fred VanVleet'in 54 sayısının yardımıyla kazandı
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Toronto Raptors, Fred VanVleet'in kariyerinin ve kulübünün sayı rekoru kırdığı maçta Orlando Magic'i 15 sayı farkla mağlup etti.

Sezonun 9. galibiyetini elde eden Raptors'ta VanVleet, 11'i üçlük olmak üzere rakip potaya 54 sayı attı. 14 denemesinde 11 isabetli üçlük atan VanVleet, NBA tarihinde bir maçta yüzde 75'in üzerinde isabet oranıyla 11 ve üstü üçlük atan üçüncü oyuncu olarak da tarihe geçti. Daha önce bunu, sadece Stephen Curry ve Zach LaVine başarmıştı. Kyle Lowry 14 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaparken, Norman Powell 23 sayı ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Magic'te Nikola Vucevic 21 sayı ve 18 ribaunt, Evan Fournier 21 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Cole Anthony 16 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

NETS YILDIZLARIYLA KAZANDI

Brooklyn Nets, sezonun 14. galibiyetini, Barclays Center'da konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 124-120 mağlup ederek aldı.

Nets'te all-star oyuncular Kyrie Irving 39 sayı ve 5 ribaunt, James Harden 23 sayı, 14 asist ve 11 ribaunt, Kevin Durant ise 28 sayı ve 9 ribauntla takımını galibiyeti getirdi. Harden, maçtaki performansıyla NBA kariyerinde 50 triple-double barajına ulaşan 8'inci oyuncu oldu.

Bu sezon 6. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma, Paul George 26 sayı ve 6 asist, Nicolas Batum 21 sayı ve 6 ribaunt, Marcus Morris Sr. 16 sayılık performans gösterse de galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Toronto Raptors: 108-123

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 124-120

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 134-116

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 121-132

Utah Jazz-Detroit Pistons: 117-105

Golden State Warriors-Boston Celtics: 107-111

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