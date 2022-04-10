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Domenec Torrent'ten Galatasaray tarihinin en düşük puan ortalaması

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu ve bu sezon deplasmandaki sekizinci yenilgisini aldı. Bu sezon sadece bir derbi kazanabilen sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, 12 maçta 14 puanda kaldı ve tarihe geçti

Torrent'ten Galatasaray tarihinin en düşük puan ortalaması

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Domenec Torrent de kötü istatistiğiyle kayıtlara geçti.

İspanyol çalıştırıcı Opta'nın verisine göre Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı en az beş maçta çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu. 12 maçta 14 puan elde eden İspanyol çalıştırıcının puan ortalaması ise maç başına 1.17 oldu.

BU SEZON DEPLASMANDAKİ 8. YENİLGİ

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy’de karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı.

Cimbom, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı. Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.

BU SEZON SADECE 1 DERBİ ZAFERİ

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy’de de 2-0’lık skorlarla yenildi. Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.

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