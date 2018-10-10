Demir çelik sektöründe gerçekleştirdiği ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla adından söz ettiren Tosyalı Holding, küresel büyüme vizyonu kapsamında yurt dışındaki yatırım atağını sürdürüyor. Tosyalı Holding, bu kapsamda Afrika kıtasında hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımı için Senegal hükümetiyle iyi niyet anlaşması imzaladı.

Konuya ilişkin mutabakat zaptı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında; Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı arasında imzalandı. Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan proje için ilk kazmanın bu yılın sonuna kadar vurulması bekleniyor.

“DÜNYANIN SAYILI ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fuat Tosyalı, dünyanın üç kıtasında 20’nin üzerinde tesisle üretim yapan bir grup olarak, demir çelik alanında bir dünya markası olmak hedefiyle çalıştıklarını ifade ederken “Bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir şirket olarak en büyük önceliğimiz; ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizle kol kola hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak. Yaptığımız tüm yatırımların, attığımız tüm adımların arkasında bu vizyon var. Bu kapsamda, bir dünya markası olma vizyonu ve sektörümüzde dünyanın sayılı üreticilerinden biri olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

BATI AFRİKA’YI KALKINDIRACAK PROJE

Dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı sürdürdüklerini; bu kapsamda Afrika’daki yeni yatırımlarını Senegal’de gerçekleştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade eden Fuat Tosyalı, “Senegal hükümetiyle bir süredir görüşmeleri sürdürüyorduk. Hatta bu proje, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal ziyaretinde de gündeme gelmişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizleri cesaretlendirmeleriyle bu projeyle ilgili ilk imzaları atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Senegal, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla bir anlamda Batı Afrika’nın giriş kapısı. Bu açıdan baktığımızda Tosyalı Holding’in Afrika’daki büyüme stratejisine de son derece uygun bir bölge. Senegal’de hayata geçireceğimiz bu yatırım, sadece ülke ekonomisine değil, aynı zamanda bölgenin ve kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunacak. Yer seçiminin ardından bu yılın sonuna kadar ilk kazmayı vurmayı planladığımız yatırım, öncelikle Senegal’in ardından ise bölge ülkelerinin tüm çelik ihtiyacını karşılayacak” şeklinde konuştu.

HEDEF: TAM ENTEGRE BİR DEMİR ÇELİK KOMPLEKSİ

- Senegal’e yapılacak yatırımın ilk fazında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek.

- İlerleyen fazlarda ise yine Senegal’den temin edilecek cevherle birlikte ülkenin cevherden üretim yapan ilk çelikhanesi devreye alınacak.

- Böylece söz konusu tesis, cevheri son ürüne kadar işleyebilecek, tam entegre bir demir çelik kompleksi haline gelecek.

- İlk aşamada ülkenin bütün filmaşin ve inşaat demiri ihtiyacını karşılayacak olan tesis, ilerleyen fazlarda devreye alınacak diğer ünitelerle sadece Senegal’in değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin de farklı ürün gruplarındaki çelik ihtiyacına cevap verecek.

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