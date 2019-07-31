Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda? Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? soruları tüm futbol severler tarafından soruluyor. Avrupa'nın en önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup'ta bu akşam Tottenham Bayern Münih maçı ile şampiyon belirlenecek. İşte Tottenham Bayern Münih maçına dair detaylar...

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Tottenham Bayern Münih maçı 31 Temmuz 2019 Çarşamba yani bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak.

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Bayern Münih karşılaşması Türkiye'de Smart Spor kanalında canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH FARKLI YENDİ, TOTTENHAM KILPAYI

Dün akşam Audi Cup'ta Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Tottenham adını finale yazdırdı. Avrupa'nın önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup'ta ilk finalist Tottenham oldu. Allianz Arena'da oynanan maçta Tottenham'ın tek golünü 22. dakikada Harry Kane kaydetti.

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30´da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.