İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, &Ccedil;ekya nın Slavia Prag takımından gen&ccedil; kaleci Antonin Kinsky yi kadrosuna kattı. Tottenham Kul&uuml;b&uuml;, 21 yaşındaki &Ccedil;ek file bek&ccedil;isi ile 2031 yılına kadar s&ouml;zleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında transferin 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında ger&ccedil;ekleştiği &ouml;ne s&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Dukla Prag altyapısında yetişen Kinsky, 2021 de Slavia Prag a imza attı. Ge&ccedil;miş yıllarda &uuml;lkesinin Vyskov ve Pardubice ekiplerinde kiralık olarak g&ouml;rev yapan gen&ccedil; kaleci, bu sezon Slavia Prag kalesini devraldı. Kinsky, bu sezon Slavia Prag da &ccedil;ıktığı 29 ma&ccedil;ın 14 &uuml;nde kalesini gole kapatmayı başardı.