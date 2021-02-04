İngiltere Premier Lig'de heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Tottenham Chelsea maçı saat 23:00'de başlayacak...

TOTTENHAM CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de 22. hafta maçına sahne olacak Tottenham Chelsea maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve Ssports'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Tottenham : Hart, Tanganga, Sanchez, Alderweireld, Davies, Winks, Sissoko, Lamela, Bale, Lucas, Vinicius

Chelsea : Mendy; Azpilicueta, Thiago, Rudiger; CHO, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Pulisic; Werner.