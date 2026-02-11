Canlı
        Tottenham'da Thomas Frank dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Tottenham'da Thomas Frank dönemi sona erdi!

        İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, 52 yaşındaki Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Giriş: 11.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:51
        Tottenham'da Thomas Frank dönemi sona erdi!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdı.

        Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada yer alan Londra ekibinde, 52 yaşındaki Danimarkalı teknik adamın görevine son verildi.

        Ange Postecoglou'nun ayrılmasının ardından geçen yıl haziran ayında başkent temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Frank, 8 ay görevde kalabildi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4. sırada tamamlayarak son 16 turu biletini alan Tottenham, aynı performansı lige yansıtamadı.

        Kuzey Londra ekibi, ekim ayında Lig Kupası 4. turunda Newcastle United'a, geçen ay da Federasyon Kupası 3. turunda Aston Villa'ya yenilerek elendi.

        Tottenham, Lucas Bergvall, Ben Davies, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Muhammed Kudus, Dejan Kulusevski ve James Maddison'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyordu.

        Başkent ekibi, 22 Şubat'taki derbi maçta sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

