Tottenham, kaptanıyla sözleşme yeniledi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takım kaptanı Cristian Romero ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in bu yaz renklerine bağlamak istediği 27 yaşındaki Arjantinli stoper, kendisini 2029 yılına kadar Kuzey Londra ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Thomas Frank tarafından kaptanlığa getirilen Romero, İngiliz temsilcisiyle bugüne kadar 126 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.