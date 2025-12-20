Tottenham - Liverpool: 1-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham'a konuk olan Liverpool, rakibini 2-1 mağlup etti. Kırmızılar'a üç puanı getiren golleri Isak ve Ekitike kaydetti. Londra ekibini tek golü Richarlison'dan geldi. Tottenham, 33'te Xavi Simons, 90+3'te ise Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.
İngiltere Premier Lig'de zirve yarışının uzağında kalan son şampiyon Liverpool, 17. haftada konuk olduğu Tottenham'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Tottenham 33. dakikada Xavi Simons'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, Kırmızılar ikinci yarıda attığı gollerle galibiyete uzanmasını bildi.
Liverpool'a üç puanı getiren golleri 56'da Alexander Isak ile 66'da Hugo Ekitike kaydetti.
Tottenham'ın tek sayısı 83. dakikada Richarlison'dan geldi.
Tottenham'da Cristian Romero da 90+3'te çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 9 kişi bıraktı.
Arne Slot'un ekibi bu sonuçla puanını 29'a çıkarıp maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı.
Tottenham ise 22 puanla 13. sırada yer aldı.