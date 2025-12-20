Tottenham - Liverpool: 1-2 (MAÇ SONUCU) İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham'a konuk olan Liverpool, rakibini 2-1 mağlup etti. Kırmızılar'a üç puanı getiren golleri Isak ve Ekitike kaydetti. Londra ekibini tek golü Richarlison'dan geldi. Tottenham, 33'te Xavi Simons, 90+3'te ise Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.

Habertürk Giriş: 20.12.2025 - 22:28 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:32 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL