Tour of Antalya’da ikinci etap nefes kesti - Diğer Haberleri

Tour of Antalya’da ikinci etap nefes kesti - Diğer Haberleri

Tour of Antalya’da ikinci etap nefes kesti Tour of Antalya 2024'ün Demre-Antalya arasında koşulan ikinci etabını Bahrain-Victorious takımından 23 yaşındaki Sloven bisikletçi Matevz Govekar kazandı. Tour of Antalya'yı takip eden Habertürk Spor'un gözlemleleri…

Habertürk Giriş: 09.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL