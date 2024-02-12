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        Haberler Spor Diğer Bisiklet "Tour of Antalya"nın şampiyonu İtalyan bisikletçi Piganzoli, performansından memnun - Diğer Haberleri

        "Tour of Antalya"nın şampiyonu İtalyan bisikletçi Piganzoli, performansından memnun

        Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) genel klasman birincisi Davide Piganzoli, yarışta kendisinin ve takımının performansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:20
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        Şampiyon Piganzoli performansından memnun
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        Polti-Kometa takımının 21 yaşındaki İtalyan bisikletçisi açıklamalarda bulundu.

        Organizasyonu değerlendiren Piganzoli, "Takımımın performansından dolayı çok mutluyum. Kendi performansım da çok iyiydi. Yarış için çok yoğun çalıştık. Sonuna kadar genel klasmandaki liderliğimizi korumaya çalıştık ve bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

        "İLK GÜNKÜ ETAP BİRAZ DAHA SPRİNTERLER İÇİNDİ"

        Türkiye'ye ilk defa geldiğini aktaran genç bisikletçi, "Gerçekten yolları çok beğendim. Burada geçirdiğim zaman da gerçekten hoşuma gitti. Etaplar da çok iyiydi. Bir tane zor etap vardı. Son etap da biraz zordu. İlk günkü etap biraz daha sprinterler içindi. Her şeye rağmen etapların üstesinden geldik ve iyi yarış çıkardık." şeklinde görüş belirtti.

        İlerleyen dönemde Türkiye'de yeniden yarışlara katılmak istediğini dile getiren Piganzoli, "Takımım sadece temmuza kadar plan yaptı. O yüzden bu sene içinde Türkiye'de başka bir yarışa kesin katılırım diyemiyorum. Böyle bir ihtimal çıkarsa da katılmak isterim çünkü burayı gerçekten çok beğendim." diye konuştu.

        Turdaki diğer takımları da değerlendiren Piganzoli, "Birçok iyi takım burada yarıştı. Beni de sonuna kadar zorladılar ama limitimi de aşmadım." ifadelerini kullandı.

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