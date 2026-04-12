Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tour of Mersin sona erdi

        Tour of Mersin sona erdi

        Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 19:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği ve pek çok ülkeden sporcuların katıldığı ‘Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’, 4 gün süren kıyasıya rekabetin ardından heyecanlı final etabıyla sona erdi.

        Mersin’in 13 ilçesini kapsayan dev organizasyonda yüzlerce kilometre pedal çeviren sporcular, final etabının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile madalya ve kupalarına kavuştu. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak kupa takdiminde bulundu.

        Türkiye’nin en önemli bisiklet organizasyonları arasında gösterilen Tour of Mersin’in Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan 124.2 kilometrelik final etabında sporcular, İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı gibi önemli noktalardan geçerek Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda turlarını tamamladı.5 kıta 26 ülkeden,18 takımın yarıştığı Tour of Mersin, sporcular için hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve organizasyon başarısı bakımından üst sıralarda olan Tour of Mersin’in bu seneki etaplarında 86’sı yabancı, 34’ü Türk olmak üzere 120 sporcu kıyasıya mücadele etti. 4 gün boyunca kentin tarihi ve doğal güzellikleri arasında sporun birleştirici gücüyle dolu dolu geçen turun son gününde final etabı heyecanı bir kat daha artırdı.

        Final etabında nefesler tutulurken, yarışın ardından Özgecan Aslan Barış Meydanı’nı dolduran Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun coşkulu sesiyle keyifli anlar yaşadı.

        Ödül törenine; TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Varal, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, siyasi parti yöneticileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        4 GÜNLÜK MÜCADELENİN ŞAMPİYON SPORCULARI BELLİ OLDU

        Final etabında Mustafa Tarakçı birinci olurken, Aliaksei Shnyrko ikinci, Ramazan Yılmaz ise üçüncü oldu. Genel klasman sıralamasında ise Serdar Anıl Depe birinciliği elde ederek sarı mayonun sahibi oldu. Böylece Tour of Mersin’de ilk kez bir Türk sporcu genel klasman şampiyonluğunu kazandı. Genel klasmanda Tomas Pridal ikinci sırayı alırken, Gianni Marchand üçüncü oldu. Genel klasmanda derece elde eden sporculara kupa takdimlerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gerçekleştirdi. ‘8’inci Uluslararası Tour Of Mersin’ Bisiklet Turu’nda 4 günün en iyi takımı seçilen Belçikalı ekip ise kupasını CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın elinden aldı.

        En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun sahibi Serdar Anıl Depe kupasını Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız elinden alırken, 25 yaş altı bütün etaplarda gösterdiği performansla beyaz mayonun sahibi Tomas Pridal’a ise kupasını Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok takdim etti. Yeşil mayonun sahibi Mustafa Tarakçı ise kupasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun elinden aldı.

        VAHAP SEÇER: TURNUVA, ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

        8’inci Tour of Mersin’in 4’üncü Etap ödül töreninde konuşan Başkan Seçer, etkinliğin 4 gün boyunca güzel bir şekilde sürdüğünü söyledi. Seçer, organizasyon hakkında bilgi vererek, “4 etap, 464 kilometre, 26 ülkeden 18 takım, 120 sporcu. Turnuva çok güzel bir atmosferde gerçekleşti. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Büyük emek verdiler. Spor organizasyonlarımız her sene daha da zenginleşerek devam edecek” dedi.

        Büyükşehir Belediyesi olarak, Uluslararası Mersin Maratonu, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Yarı Maratonu, Pro Beach, Tarsus Bisiklet Festivali gibi birçok festival düzenlediklerini kaydeden Seçer, “Mersin’in coğrafi özelliği, iklimsel yapısı, lokasyonu, spor tesisleri bu tip organizasyonlara çok uygun. Bunun için kent ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok spor disiplininde birçok ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Spor, kültür ve sanat birleştirici güçtür. Bu tip organizasyonların Mersin gibi çok renkli bir şehirde insanları bir araya getiren, onların birlikte yaşamasına katkı sunan çok önemli organizasyonlar olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

        8’inci Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, ödül alan tüm sporcular ve protokolün toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

        SERDAR ANIL DEPE: BİSİKLET TURİZMİNİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

        4'üncü Etap’ta da en iyi tırmanışçı kategorisinde kırmızı mayoyu alan Serdar Anıl Depe şunları söyledi:

        “Bu sene hem son etapların hem de genel klasmanın Türk sporcular tarafından kazanılmış olması açıkçası bizim açımızdan çok umut verici ve güzel bir şey”

        Depe, Tour of Mersin’in güzel bir organizasyon olduğunu da kaydederek, “Mersin için güzel bir tanıtım oluyor. Bu tarz organizasyonların artırılması, turun büyümesi ve bir üst kategoriye geçmesi hem Mersin için hem de bu organizasyon için iyi olacaktır” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü

        Rize'de yürütülen yol çalışmaları sırasında yeniden gün yüzüne çıkarılan tarihi kemer köprünün Osmanlıca kitabesinin bulunmasıyla geçmişine ilişkin detaylar ortaya çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
