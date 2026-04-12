Galatasaray - Kocaelispor maçı CANLI YAYIN

STAT: RAMS Park

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper

KOCAELİSPOR: Serhat, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Nonge, Serdar Dursun

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Ligde geride kalan 28 haftada 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Son olarak 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 67 puanı bulunuyor.

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor ise haftaya 34 puanla giriyor. Yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Kocaeli temsilcisi, ligde geçtiğimiz hafta Rams Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı.

OSIMHEN FORMA GİYEMİYOR

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, bu karşılaşmada da forma giyemiyor.

Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı ise formasına kavuştu.

SON 32 İÇ SAHA MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

42. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya geliyor.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.