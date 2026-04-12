        Haberler Spor Diğer Tour of Mersin’de 3. etap tamamlandı! - Diğer Haberleri

        Tour of Mersin’de 3. etap tamamlandı!

        Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu kapsamında düzenlenen 8. organizasyonun 3. etabı, Tarsus Gençlik Parkından başlayıp Ayvagediği Yaylasında sona erdi. Zorlu parkurda sporcular, Toroslar'ın engebeli etaplarında kıyasıya mücadele etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun 3. etabı, Tarsus’tan verilen startla başladı. 5 kıta ve 26 ülkeden 96 sporcunun katıldığı 88,6 kilometrelik etapta bisikletçiler, Çamlıyayla güzergahını takip ederek finişe ulaştı. Özellikle tırmanış bölümleri sporculara zor anlar yaşattı.

        Toroslar’ın serin yayla havası ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşen etap boyunca güvenlik ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Organizasyon sorunsuz şekilde tamamlanırken, vatandaşlar da parkur boyunca sporculara destek verdi.

        Etap sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. 3. etapta birinciliği Tomas Pridal elde ederken, ikinci Serdar Anıl Depe, üçüncü ise Ganni Marchand oldu.

        En iyi tırmanışçı kategorisinde birinciliği Serdar Anıl Depe alırken, ikinci Tomas Pridal, üçüncü Ganni Marchand olarak sıralandı. Etap sonuçlarına göre genel klasman lideri olan Tomas Pridal sarı mayonun sahibi olurken, en genç sporcu kategorisinde beyaz mayoyu Amaniel Desta giydi. En iyi tırmanışçı kategorisinde kırmızı mayoyu Serdar Anıl Depe kazanırken, yeşil mayonun da sahibi olması nedeniyle kırmızı mayo Calum Johnston’a verildi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, "Mersin sadece sahilleriyle değil, kırsal ve dağlık bölgeleriyle de büyük güzellikler sunuyor. Bu tür organizasyonlar kentimizin tanıtımı açısından çok değerli" dedi.

        Yarışın final etabının Akdeniz ilçesinde gerçekleştirileceğini belirten Gökayaz, Cumhuriyet Meydanından başlayacak etabın Özgecan Aslan Meydanında sona ereceğini ve tüm vatandaşları final etabını izlemeye davet etti.

        Etap birincisi Tomas Pridal ise parkurun zorluk derecesine dikkat çekerek, "Yaklaşık 2 bin metreye yakın tırmanış vardı. Kısa ama çok zor bir etap oldu. Takım olarak iyi çalıştık ve kazandığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

