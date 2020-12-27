Yıldız oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla her hafta Pazar akşamları ekrana gelen Tövbeler olsun yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Tövbeler Olsun'un senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan yazıyor. Tövbeler Olsun dizisi takipçileri tarafından merak ediliyor. Tövbeler Olsun dizisi nerede çekiliyor? Tövbeler Olsun konusu ne?

TÖVBELER OLSUN NEREDE ÇEKİLİYOR?

İki sevimli ailenin birbirleri arasındaki rekabetini anlatan Tövbeler Olsun dizisi İstanbul Beykoz'daki film platosunda çekilmektedir.

TÖVBELER OLSUN KONUSU

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.