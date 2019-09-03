Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.
Bu markalardan Toyota'nın Corolla modelinin satış fiyatı 105 bin 550 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2019 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2019 MY
Hurda Teşvikli Fiyatları (TL)
|1.6 Vision
|120.550
|105.550
|1.6 Vision Multidrive S
|130.350
|118.350
|1.6 Dream
|141.800
|129.800
|1.6 Dream Multidrive S
|147.600
|135.600
|1.6 Flame
|150.450
|138.450
|1.6 Flame Multidrive S
|156.100
|144.100
|1.6 Flame X-Pack
|157.800
|145.800
|1.6 Flame X-Pack Multidrive S
|164.650
|152.650
|1.6 Passion Multidrive S
|179.750
|167.750
|1.6 Passion X-Pack Multidrive S
|183.800
|171.800
Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.
Corolla'nın benzinli ve hibrit motor seçenekleri bulunuyor.
Toyota'nın bir diğer modeli C-HR ise 153 bin 350 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
|Versiyon
|Tavsiye Edilen 2019 MY
Fiyatları (TL)
|Tavsiye Edilen 2019 MY
Hurda Teşvikli Fiyatları (TL)
|1.2 Turbo 4x2 Advance
|165.350
|153.350
|1.2 Turbo 4x2 Advance Multidrive S
|177.900
|165.900
|1.2 Turbo 4x2 Dynamic Multidrive S
|200.150
|188.150
|1.2 Turbo 4x2 Diamond Multidrive S
|201.450
|189.450
|1.2 Turbo 4X4 Dynamic Multidrive S
|238.100
|238.100
|1.2 Turbo 4x4 Diamond Multidrive S
PAZAR DARALDI
Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.
Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.
Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.
Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.
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