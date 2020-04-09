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Toyota ve Çinli otomobil üreticisi BYD, yüzde 100 elektrikli araçlar üretmek adına ortak bir şirket kurdu. Elektrikli araçlara yönelik araştırma ve geliştirme yapacak olan BYD Toyota EV Technology (BTET) adlı yeni şirket operasyonlarına Mayıs ayında başlamayı planlıyor.

Yüzde 50/50 öz kaynak iştirakiyle kurulan ortak girişimde Toyota’dan Hirohisa Kishi başkan olarak görev alırken, BYD’den Zhao Binggen ise şirketin CEO’su görevini üstlenecek. Yaklaşık 300 çalışanın olacağı girişimde, Toyota ve BYD’den eşit sayıda olmak üzere 6 direktör ve 2 denetçi olacak.

Yapılan açıklamada, BYD ve Toyota mühendislerinin, aynı çatı altında görev yaparak Çin’deki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar geliştirecekler.i kaydedildi.

Genel merkezi Çin'in Shenzhen kentinde olacak şirkette Toyota ve BYD, Çin’de çevre koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve elektrikli araçların daha yaygın kullanılmasını destekleyecek elektrikli araçlar geliştirmek üzere aynı hedef üzerine birlikte çalışacaklarını bildirdi.

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