Oyuncak markalarından Toys"R"Us, yeni döneminde Türkiye'deki ilk mağazasını Terminal Kadıköy'de açtı. Deneyimi merkeze alan mağaza konseptiyle kapılarını açan marka, çocuklar ve aileler için oyun, keşif ve birlikte vakit geçirme üzerine kurulu olduğunu vurguladığı yeni düzenini Türkiye pazarına açtı. DENEYİM ODAKLI MAĞAZA Şirketten yapılan açıklamaya göre, Terminal Kadıköy mağazası, klasik oyuncak mağazası anlayışının ötesine geçerek; çocukların keşfetmesini, oyunla öğrenmesini ve kendini özgürce ifade etmesini destekleyen bir deneyim alanı olarak tasarlandı. Bu anlayışla, mağazada etkileşimli oyun alanları, yaratıcılığı teşvik eden atölyeler, tematik etkinlik köşeleri ve karakter buluşmaları yer alıyor. AÇILIŞ GÜNÜ RENKLİ ANLAR Açılış günü boyunca Terminal Kadıköy, çocuklar ve aileler için canlı ve eğlenceli bir atmosfere sahne oldu. Toys"R"Us'ın ikonik maskotu Geoffrey, gün boyu ziyaretçilerle buluştu. Bando gösterileri, dans şovları, Geoffrey ile fotoğraf çekimleri ve çocuklara özel atölyeler açılış programının öne çıkan anları arasında yer aldı. Ziyaretçiler ayrıca yüz boyama, boyama aktiviteleri, oyun hamuru atölyeleri ve interaktif oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi. Terminal Kadıköy mağazasıyla birlikte konumlanan Geoffrey's Cafe ise doğum günü kutlamalarından kurabiye ve pizza süsleme atölyelerine, dönemsel etkinliklerden tematik programlara uzanan içeriğiyle çocuklar ve aileler için sıcak bir buluşma noktası olarak ilk günden ilgi odağı oldu. Agnaris Mağazacılık Kurucu Ortağı Selcen Armağan, açılışa ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Toys"R"Us'ı Türkiye'ye getirirken önceliğimiz, markanın dünyada temsil ettiği oyun kültürünü ve deneyim standardını doğru şekilde taşımaktı. Terminal Kadıköy mağazamız, bu yaklaşımın Türkiye'deki ilk yansıması. Toys"R"Us Türkiye olarak, çocukların keşfetmesini, ailelerin birlikte zaman geçirmesini ve markanın sunduğu deneyimi her yönüyle yaşamasını sağlayan bir perakende yaklaşımını hayata geçiriyoruz."