TOZLUYAKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Berk’in Mavi’ye yakınlaşması Ali’yi git gide daha da rahatsız etmeye başlar. O rahatsız oldukça Berk hamlelerini arttırır.

Önder’e kırgın olan Derya mesafe koymaya kararlıdır ama ameliyat günü gelip çatınca ilk görmek istediği kişi Önder olacaktır. Her şeyden habersiz olan Önder ise Çağrı ve Zeyno’nun Nesrin’le kendisine hazırladığı çöpçatanlık planlarından habersiz Derya’ya kendisini affettirme derdindedir.