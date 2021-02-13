TPOC 3 şirket kuracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerji
ABONE OL

TPOC 3 şirket kuracak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç şirket kurulmasına karar verildi.

TPOC 3 şirket kuracak
AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPOC tarafından Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı 3 şirket kurulacak.

Turkish Petroleum International AŞ'nin sermayesi 11 milyar 797 milyon 665 bin lira, BOTAŞ International AŞ'nin sermayesi 3 milyon 575 bin 50 lira, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ'nin sermayesi ise 21 milyon 450 bin 300 lira olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TPAO Genel Müdürü Bilgin: Çıkaracağımız doğalgaz ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet edecek
ENERJİ'Filyos bölgesi enerji üssü haline gelecek'
Alman Steag'ın santralını Koç Holding satın alıyor - Haberler
ENERJİAlman Steag'ın santralını Koç Holding satın alıyor
Brent petrolün varili 60,70 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş
Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda sondaj derinliği 3 bin metreyi aştı
ENERJİSakarya Gaz Sahası'nda 10 Türkali kuyusu
602 maden sahasına 2. ihale
ENERJİ602 maden sahasına 2. ihale
Bu yıl üçüncü FSRU tesisi faaliyete geçecek
ENERJİÜçüncü FSRU tesisi faaliyete geçecek
Bitcoin'in tükettiği elektrik, bazı ülkelerin yıllık tüketimlerini geride bırakıyor
ENERJİBitcoin, Arjantin ve BAE'yi geçti
Engelli aboneye elektrik 'İstisna'sı kriterleri
ENERJİEngelli aboneye elektrik 'İstisna'sı kriterleri
IEA: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,4 milyon varil artacak
ENERJİIEA: Küresel petrol talebi artacak
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı