Ortadoğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) tarafından 1991 yılından bu yana verilmekte olan “.tr” uzantılı alan adlarının tahsis yetkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na geçti.

1991 yılında Türkiye’nin ilk internet bağlantısını gerçekleştiren ODTÜ’nün elinde bulunan ve o yıldan bu yana kesintisiz olarak verdiği “.tr” uzantılı alan adlarını artık BTK verecek. “.tr” alan adı yetkisi 17 Eylül 1990 tarihinden bu yana ODTÜ’nün elindeydi.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) bünyesinde faaliyet gösteren ve IP adresleri ile alan adları alanında uluslararası otorite olan IANA’nın (The Internet Assignment Numbers Authority) internet sitesinde de yer verilen söz konusu değişiklik 6 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe konuldu.

Bu tarihten sonra artık “.tr” uzantılı (com.tr, net.tr, gen.tr, org.tr, gov.tr, edu.tr…) alan adı almak için BTK’ya başvurmak gerekecek. Bu alana adlarının tahsisinin yönetiminde de tek yetkili kurum BTK olacak.

YÜZDE 82'Sİ 'COM.TR'

BTK’nın 2018 yılı 4. Çeyrek pazar verileri raporuna göre Türkiye’de 402 bin 211 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunuyor. Bu alan adlarının yüzde 82.2’si “com.tr”, %3.9’u “gen. tr”, %3.4’ü “gov.tr”, %2.6’sı ise “org.tr” uzantısına sahip.

“.tr” alan adlarının ücretlerine bakıldığında ise “gen.tr” ve “org.tr”de yıllık 15 TL olan ücret, “net.tr” ve “com.tr”de ise 25 TL olarak uygulanıyor.