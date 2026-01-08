Habertürk
        Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Kayıp olarak aranıyordu! İnşaatta ölü bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, bir inşaatta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:30
        Kayıp olarak aranıyordu! İnşaatta ölü bulundu
        Özkaymaklı Mahallesi'nde yaşayan Salih K'den (61) dün akşamdan itibaren haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

        Evin çevresinde yapılan arama çalışmaları sırasında bir inşaattan telefon sesi geldiğini fark eden yakınları, Salih K'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Salih K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

