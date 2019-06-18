Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon'da sel faciası: 1 ölü, 1 kayıp 1 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen selde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi yaralandı, kaybolan bir kişinin de arama çalışması sürüyor. Çamlıtepe Ortaokulu'nda 10 öğrenci mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Araklı İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yağışlar, şiddetini artırarak, sele neden oldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, aşırı yağışlar nedeniyle hidroelektrik santralinin borusu, aşırı yağış sonucu patladı. HES borusunu patlaması sonucu mahallede yaşayan ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişi sulara kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaybolan iki kişini bulanması için çalışma başlatılırken, çalışmalarda yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyon dereye yuvarlandı. Kazada sürücünün kolu kırıldı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Trabzon Valliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada "Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir" dendi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖSYM duyurdu: 2019 YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır? Son güncelleme tarihi ne zaman?
GÜNDEMYKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
GÜNDEMDöviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Hadi ipucu sorusu sorusu 18 Haziran! İrem Derici, en son hangi şarkısına klip çekti? 20.30 Hadi Müzik Gecesi
GÜNDEMHadi ipucu sorusu sorusu
Kaldırıma park etti! O uyaran gençlere kabadayılık yapıp, üzerlerine yürüdü
GÜNDEMHatalı parkı uyaran gençlerle tartıştı
AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?
GÜNDEMAÖF 3 ders sınavı ne zaman?
Kayıp gençle ilgili gerçek manzara videosundan çıktı
GÜNDEMKayıp gençle ilgili gerçek manzara videosundan çıktı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
Feci kaza! Kapıları açamadılar, facia saatler sonra fark edildi
GÜNDEMFeci kaza! Saatler sonra bulundular
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2019 Aşure günü tarihi
GÜNDEMMuharrem ayı ne zaman başlayacak?
Liseli kızların davası sonlandı! İstismar sanığına 18.5 yıl hapis!
GÜNDEMİstismar sanığına 18.5 yıl hapis!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X