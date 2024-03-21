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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü

        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü

        Trabzon'un Of ilçesindeki bir taş ocağında kayalıklardan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:39
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        Taş ocağında kayalıklardan düşen işçi öldü
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        Trabzon'da Of-Çaykara kara yolu üzerindeki taş ocağında çalışan 46 yaşındaki Orhan Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli ekipmanlarla Karaca'nın bulunduğu alana ulaştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hayatını kaybettiği belirlenen Karaca'nın cenazesi, düştüğü yerden alınarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #iş kazası
        #taş ocağı
        #trabzon
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