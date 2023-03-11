Trabzonspor, Orhan Ak ve teknik ekiple son idmanına çıktı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı´nın teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımı çalıştıran yardımcı antrenör Orhan Ak ve teknik ekip, kongre sürecindeki kulübün yeni hoca arayışı nedeniyle veda fotoğrafı çektirdi.
Spor Toto Süper Lig´in 25´inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor´da müsabakanın hazırlıklarını tamamlandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde saat 16.00´da idman yapan bordo mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.
ORHAN AK VE TEKNİK EKİPLE VEDA POZU
Teknik direktör Abdullah Avcı´nın görevi bırakması nedeniyle yarın oynanacak Adana Demirspor maçında takımı yönetecek olan Orhan Ak ve teknik heyet, bugün yapılan son idmanda hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor´da Abdullah Avcı´nın yanında 2020 yılından bu yana çalışan teknik ekip, Avcı olmadan yarın ilk ve son kez Adana Demirspor maçına çıkacak. Maçın ardından Orhan Ak ve teknik ekip Trabzonspor´a veda edecek.
Karadeniz ekibi, depremden etkilenen fikstürdeki rakibi Gaziantepspor´un Süper Lig´den çekilmesi nedeniyle gelecek haftayı maç yapmadan geçecek. Bordo mavililer, ayrıca 20 Mart´ta başlayacak milli ara nedeniyle yeni bir müsabaka hazırlığında da olmayacak. Trabzonspor´un ilan edilen genel kurul süreci tamamlanıp yeni başkan seçildikten sonra yeni teknik direktörü belirlenecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-11 19:51:05
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