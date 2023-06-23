Trabzonspor´a forma sponsoru

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma ile 3 yıllık anlaşma yaptı.
Trabzonspor kulübü, forma sponsoru olarak Joma Türkiye ile 3 yıl süreyle anlaşma sağladı.
Buna göre, Joma Türkiye Trabzonspor'un 2025-26 sezonu sonuna kadar A takım formaları, kamp ve antrenman kıyafetlerini üretip, A takım ve altyapının tüm ürün ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılayacak. Anlaşmaya göre, Joma Türkiye, bordo mavili kulübe her sezon için 15 milyon TL + KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecek. Trabzonspor´un yeni tedarikçisinin ürün ve tasarımları, taraftarlar için de TS Club mağazalarında satışa sunulacak.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-06-23 12:24:06
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