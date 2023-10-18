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        Gürcistanlı kadın ölü bulundu; cinayet şüphelisi cezaevinden izinli çıkmış

        TRABZON'dametrukbinada cesedi bulunan Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) başına vurulan sert cisimle öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli olarak kadının son görüştüğü, cezaevinden izinli çıkan M.B. (49), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:25
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        Gürcistanlı kadın ölü bulundu; cinayet şüphelisi cezaevinden izinli çıkmış
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        TRABZON'dametrukbinada cesedi bulunan Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) başına vurulan sert cisimle öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli olarak kadının son görüştüğü, cezaevinden izinli çıkan M.B. (49), gözaltına alındı.

        Olay, 10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın cesedi, metruk bir binada polis ekiplerince bulundu. Otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan M.B. ile görüştüğünü tespit etti. M.B. cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Hakkında 12 ayrı suçtan kayıt bulunan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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