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        Trabzonspor efsaneleri 100´üncü yıl turnuvasında buluştu

        Trabzon'dakulübün eski efsane futbolcularının forma giydiği turnuvaya katılan İbrahima Yattara, "Bu şehri, bu formayı özledim. Bu formayı giyince çok farklı bir Yattara oluyorum, kendimi hissediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:05
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        Trabzonspor efsaneleri 100´üncü yıl turnuvasında buluştu
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        Trabzon'dakulübün eski efsane futbolcularının forma giydiği turnuvaya katılan İbrahima Yattara, "Bu şehri, bu formayı özledim. Bu formayı giyince çok farklı bir Yattara oluyorum, kendimi hissediyorum" dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzonspor Kulübü ve Ortahisar Belediyesi'nce, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı ve Trabzonspor´un 9 ay önce hayatını kaybeden efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına `Efsanelerle yeniden´ turnuvası düzenlendi. Aileler ve taraftarlar, hayranı oldukları eski futbolcuları yeniden izlemek için Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya geldi.

        ESKİ FUTBOLCULAR REKABET ETTİ

        Trabzonspor´da bir dönem forma giyen Hami Mandıralı, Orhan Çıkırıkçı, Abdullah Ercan, İbrahima Yattara, Özer Hurmacı, Metin Aktaş, Nesim Özgür, Macit Güven, Saffet Akyüz, Semavi Uzun olmak üzere birçok isim turnuvada yer aldı. Turnuvayı izleyen taraftarlar, hayranı oldukları eski futbolculara ilgi gösterdi. 

        Turnuvanın ilk gün müsabakalarında Necati Özçağlayan'ın yönettiği parçalı formalı takım, Turgay Semercioğlu yönetimindeki beyaz formalı takımı 7-2´lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

        İSKENDER EROLOĞLU TUNUVADA SAKATLANDI

        Çubuklu ile bordo formalı takımların rekabet ettiği ikinci müsabakada, bordo takımda oynayan İskender Eroloğlu ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği eski futbolcu tekerlekli sandalyeye binerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Trabzonspor´un efsane futbolcusu Ali Kemal Denizci yönetimindeki çubuklu formalı takım, Bekir Barçın'ın yönettiği bordo formalı takımı 4-3 yenerek finale yükselen ikinci takım oldu.

        YATTARA: BU FORMAYI GİYİNCE KENDİMİ HİSSEDİYORUM

        Çubuklu formalı takımda oynayan Trabzonspor´un eski ve sevilen futbolcusu İbrahima Yattara, yeniden Trabzonspor forması giymekten mutlu olduğunu söyledi. Trabzon´a dönünce eski günleri hatırladığını belirten Yattara, "Özellikle bu şehre dönünce çok güzel şeyler hatırlıyorum. Bu şehri, bu formayı özledim. Bu formayı giyince çok farklı bir Yattara oluyorum, kendimi hissediyorum" dedi.

        'ÖLENE KADAR BU ŞEHRİ SEVECEĞİM'

        Eski takım arkadaşları ve kendinden önce Trabzonspor´da oynayan arkadaşlarıyla yeniden forma giymekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Yattara, "Ben her zaman Trabzonsporluyum, bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ölene kadar bu şehri, takımı sevecek ve destekleyeceğim. Eski takım arkadaşlarımla, bizden de eski ağabeylerimizle birlikte oynamaktan gerçekten çok mutlu oluyorum, her zaman onlarla top oynamak istiyorum. O yüzden burada ne zaman böyle bir organizasyon yapılsa koşarak geliyorum" diye konuştu.

        Turnuvanın ikinci günü, finale yükselen takımların müsabakası, şöhretler ve efsaneler maçının ardından kupa ve madalya töreniyle son bulacak.

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