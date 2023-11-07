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        Hakkari'de kazada ölen polis memuru, memleketi Trabzon´da toprağa verildi

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yavuz Akyüzlü (30), memleketi Trabzon´un Of ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:15
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        Hakkari'de kazada ölen polis memuru, memleketi Trabzon´da toprağa verildi
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yavuz Akyüzlü (30), memleketi Trabzon´un Of ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle´de bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu yolunda meydana geldi. Yüksekova Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü yönetimindeki 07 AKM 429 plakalı motosikleti ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Akyüzlü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        5 yıllık polis memuru Akyüzlü'nün cenazesi, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon´un Of ilçesine getirildi. Burada Yavuz Akyüzlü için cenaze töreni düzenlendi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım´ın da katıldığı cenazede polis memurunun ailesi, taziyeleri kabul etti. Bekar olan Yavuz Akyüzlü´nün cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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