Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından

Süper Lig´in 12´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor´u Onuachu´nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk´ü ölüm yıldönümünde anarak toplantıya başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ilk 45 dakikasından memnun olmadığını belirtti.

Abdullah Avcı, "Biz oyunu santim santim planlarken sayısal olarak da her yerde bir fazla olmamız gerekiyor. Oyunu kurarken sayısal olarak fazlayız ama pasın kalitesi, şiddeti, önündeki mesafeyi kat etmezsen ilk yarı itibarıyla alışık olmadığım ve hoşuma gitmeyen bir durum oldu. Topu ne savunma ne hücumda hiç alamadık. Isınmada bana bilgi geldi, enerjimiz yüksek değil diye. Her teknik, taktiği, planı çalışıyorsun ama bunun duygu ve ruhunu kaybetmemek gerekiyor. İkinci yarıda taktik ve teknik değişiklik yaptık. Bu seviyede yemeyeceğimi bir pozisyonda gol yedik. Hem stoperimizden oraya oynanmaması gerekiyor. Sırtı dönük bek oyuncuya o topu atamayız. Bek oyuncu da gidip almaması gerekiyor. Bu işe ilkokuldan değil, anaokulundan başlamış gibi çok çalışıyorum. Oyuncularla çok tekrarlar yapıyorum. Kimse duygularıyla oynayamaz, takım için oynanır. İkinci yarıdaki oyundan memnunum ama çok eksiklerimiz var. Daha şiddetli, baskılı ve kaliteyi daha yukarı çekecek bir durumu oluşturmamız lazım. Kazanabilmek gelişimimizi daha hızlandıracak. 4 maçta 10 puan bizi hızlandıracak durumdur. Milli takım arasına girerken bunu almak önemliydi. İkinci yarıdaki mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Onuachu´yu ayrı tebrik ediyorum. İkinci golü fantastikti, yılın golü olabilir. Ender görülen gollerden bir tanesi. Genelinde, iyi niyetlerinden tek şüphem yok. Duygularımızı, enerjimizi daha net şekilde, oyunumuzu daha çabuk geliştirerek mesafe kat etmemiz lazım. Milli takıma 4 oyuncu verdik ve bu bizi mutlu ediyor. Umarım sayısını çoğaltırız. Konyaspor´a başarılar diliyorum" dedi.

"MAÇLARI ZORLANARAK KAZANIYORUZ"

Müsabakaları zorlanarak kazandıklarını belirten Avcı, "Maç kazanıyoruz ama zorlanarak kazanıyoruz. Oyun üstünlüğü bazen kafa kafaya oluyor. Oyun ve oyuncuya yavaş yavaş dokunuşlar yapmamız lazım. Gerçeklerin üzerinden gitmemiz gerekiyor. Burada nasıl ilkleri yaptıysak, rekorlar kırdıysak tekrar bunu yapabiliriz, biliyoruz. Hem oyunu hem oyuncuyu değiştirerek bunu yapacağız" diye konuştu.

"DAHA İYİ PROFİLLERE YAVAŞ YAVAŞ YÖNELECEĞİZ"

Savunmadaki bazı oyuncuların eksiklerinin olduğuna dikkat çeken Avcı, "Mevkisel olarak sıkıntılarımız var. Mehmet Can potansiyel bir oyuncu ama oyun ve pozisyonel olarak eksikleri var. Onu geliştirirken maç kazanmaya çalışıyoruz. Baniya da aynı şekilde, potansiyeli var ama pozisyonel ve bireysel hatalar yapabiliyor. Denswil´in de fiziksel olarak iniş çıkışları olabiliyor. Daha hızlandırabileceğimiz, daha iyi baskılar yapabileceğimiz, daha fazla topa sahip olabileceğimiz oyuncu profillerine yavaş yavaş yöneleceğiz" ifadelerini kullandı.

`GELİŞMİYORSA BAY BAY´

Oyuncuların takım disiplininden uzak kaldığına yönelik soruyu yanıtlayan Avcı, "Maçın ne kadar zor olacağını 3 gündür söylüyordum. Önemli olan oyuncunun beynine girebilmek. Bugün oyun takım oyunudur. Anlar çok nemlidir. Ben bugün gol yiyeceğimizi hissettim. O topun oraya atılmaması gerektiğini saniye saniye yaşıyorum. Oyuncu da bunu yaşayacak. Hepsini detay detay çalışıyorum. Hem parçada, hem görselde, hem sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa yapacak bir şey yok, bay bay. Teşekkür ediyorum yine ama gelişimimizi hızlandırmamız lazım" dedi

HAKAN KELEŞ: OYUNCULARIM EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMADI

Mustafa Kemal Atatürk´ü ölüm yıldönümünde anarak söze başlayan Konyaspor teknik direktörü Hakan Keleş de, "Bizim için puan ve puanlar almak önemliydi. Maça iyi başladık. İlk yarı istediğimiz bir çok şeyi iyi yaptık. Öne geçebilseydik bizim için daha iyi olacaktı. İkinci yarı defansif bir hatadan dolayı geriye düştük. Oyuncuların sonra verdiği tepki iyiydi. Beraberliği yakaladık ama son dakikalarda talihsiz şekilde rakibimize 2-1 mağlup duruma geçtik. Oyunun genelinden inanılmaz şekilde memnunum. İstediğim bir çok şeyi sahaya yansıttılar ama çok üzgünüm. Puan alabilseydik moral olarak iyi olacaktı. Önümüzce milli ara var ve bu arada iyi çalışacağız. Bu maçta gördüklerim beni biraz daha memnun etti ilerisi adına. Puan alarak gitseydik bizim için motivasyon olacaktı. Oyuncularım verdikleri emeğin karşılığını alamadı. Oyun olarak iyi ama sonuç olarak kötü bir maç oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- Hakan Keleş'in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-11-10 23:49:43